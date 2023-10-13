升降機多未直達出口 殘疾者冀港鐵增支援

【本報訊】社區環境對殘疾人士的配套欠佳，香港復康會研究及倡議中心、議員狄志遠於本年6月底至9月中，聯同無障礙關注平台的輪椅出行和行動不便人士，於港鐵車站進行「殘疾人士使用港鐵升降機巡查研究」。發現殘疾人士要前往沒有港鐵升降機到達的出口的所需時間比健全人士多至少10分鐘，差距最長更超過半小時；而殘疾人士使用升降機到車站不同樓層的所需時間，是健全人士使用扶手電梯或樓梯到相同地點的2.4倍，導致他們的出行意欲減少。他們認為無障礙設施不應只是「看得到」，更要「用得到」，促請港鐵和相關政府部門與社區持份者合作，透過「強化無障礙設施的配套、改善設計、投放人手支援及加強公眾教育」4大方面改善殘疾人士使用港鐵升降機出行的體驗。

健全人士禮讓意識有限 有關研究發現，不少港鐵站均無升降機直達出口，殘疾人士要「盲摸摸」找路，而健全人士禮讓意識有限等。狄志遠更於9月中在油麻地進行街站調查，成功收到163份有效問卷，當中六成為非長者受訪者。狄表示，六成受訪者認為殘疾人士由油麻地站月台到地面平均需時達10分鐘是不能接受，高達84%受訪者認為需要增加人手在升降機前支援，反映大眾對於有需要人士使用無障礙設施的不便感到不滿。

有見及此，建議港鐵和相關政府部門能夠強化以「提升無障礙設施的使用體驗」作為政策導向，改善車站內外「出行鏈」的通達性。包括增加無障礙設施的可達性，強化設施配套，如運輸署和路政署主動與港鐵規劃，加建連接地面與港鐵車站大堂升降機的可行位置方案；增設無障礙車輛接駁服務或增加現有服務水平，並加快更換車站的舊式升降機為現代化升降機。同時增加無障礙設施的可用性等。另外投放人手支援，建議在繁忙時間安排職員專責於升降機前協助指示有需要人士優先使用升降機，以及安排職員於選定車站的多層升降機不同樓層當值。