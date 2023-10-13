兒童慘淪劏房族 動彈不得礙發育

不適切居所難安坐 彎腰在床做功課 居住環境對兒童的成長至關重要，有工會的研究發現，居於不適切居所的家庭，尤其蝸居劏房的基層父母很擔心居住環境令子女無法專注學業，影響其成長。該工會昨日表示，兒童蝸居劏房不利於大腦發育、影響視力及脊骨發展，期望本月25日公布的新一份施政報告可回應基層市民的房屋訴求。

該工會昨日召開「告別劏房 由兒童開始」2.0研究發表記者會，促請政府率先協助劏房兒童搬離不宜居住的劏房，及為「劣質劏房」下定義，以建立有關負面清單和加強執法。工會早前進行有關不適切住屋環境對兒童生活影響的滾動式調查，收到229份有效回覆，約七成受訪者同意不適切居所對家庭成員產生負面影響，平均分最高的3個陳述是「我很擔心子女的成長受到影響」、「我經常擔心居所周邊的衞生問題」、「居住環境令我的子女無法專注學業」，都在4分以上。而受訪者中表示有興趣申請入住簡約公屋，考慮因素包括公共交通配套、租金及學校網絡等。

八成劏房童 脊骨有問題 該工會會長兼議員吳秋北表示，早前發表《告別劏房從兒童開始》的研究報告，又先後舉行6場社區支援講座。其後將聚焦解決「劣質劏房的定義」、「長居劏房對兒童的影響」、「如何吸引有兒童劏房戶搬入『簡約公屋』及過渡性房屋三大問題」。議員陳穎欣表示，早年曾有其他機構的報告指出300受訪劏房兒童，近八成脊骨均有問題，包括因為劏房空間有限長期姿勢不正、彎腰在床上做功課等，而導致寒背、圓背和脊柱側彎，嚴重甚至可導致椎間盤和小關節的軟骨磨損和撕裂。另外，受訪兒童亦出現不適切環境導致的視力衰退、影響腦部發育及情緒病等問題。

促為「劣質劏房」下定義 而議員鄧家彪則指出，社會普遍認為劏房有必要存在，認為年輕人居於市區劏房是自己的選擇，惟長者與小朋友因缺乏資訊而「冇得揀」，社會應盡力讓他們離開不適切居住環境，建議政府為「劣質劏房」下定義，又建議訂立「負面清單」，加強針對該清單的執法力度。