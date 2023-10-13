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村屋洗衣機起火 長洲濃煙捲天
現場火勢非常猛烈，冒出滾滾濃煙。
【本報訊】長洲大新街34號一村屋天台，昨午近2時起火，火勢十分猛烈，濃煙席捲半空，並傳出爆炸聲，驚動多人報案。消防接報到場迅速開喉灌救，同時搜救隊到場協助救援，大約10分鐘後將火救熄。火警期間有8人疏散，無人受傷。根據消防初步調查，火警懷疑是洗衣機短路引起，事件無可疑。
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