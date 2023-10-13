捱轉彎貨Van撞 單車翁爆頭亡

司機涉危駕致死被捕 元朗發生奪命車禍！年近八旬翁昨晨騎單車駛經大棠路時，遭一輛轉彎客貨車撞及，飛彈至兩米外倒地頭破血流，不省人事及奄奄一息，送院後終告傷重死亡。人員經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」拘捕肇事司機，並拖走涉事車輛檢驗及調查。此外，昨凌晨長沙灣有私家車撞倒兩名南亞裔修路工人，幸二人傷勢不太嚴重，沒有性命危險。涉事司機聲稱因工人站得太接近行車線而捱撞。

昨晨7時許，一輛客貨車沿元朗大棠路往十八鄉方向行駛，擬轉入馬棠路時意外撞及一輛單車，騎單車的姓唐（79歲）老翁當場人仰車翻，唐翁飛彈約兩米後倒地，頭部重創昏迷，途人見狀協助報案。救援人員趕至現場，將唐翁急送博愛醫院搶救，惜延至早上8時38分，他被證實死亡。

人員圍封現場調查之後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」，拘捕肇事的姓林（66歲）客貨車司機，他隨即被帶署扣留調查，涉事客貨車也被拖走檢驗。

網民對意外議論紛紛，有人指「大部分踩單車嘅人都無車牌，唔識道路交通安全同規例。當交通燈唔適用於佢哋，就會出現呢種情況，但因無片睇都唔排除客貨車撞個下係衝燈導致」；但有人提出反駁，「如果行人喺非過路處出事，都係話行人冇車牌，冇交通知識當係一個解釋」。

有人亦稱，「呢個係常識問題！你有冇車牌，幼稚園都開始教你點樣過馬路啦」。

私家車撞倒 兩南亞修路工輕傷 另外，昨日凌晨零時許，兩男女駕乘私家車，沿葵涌道快線往荃灣方向駛至長沙灣美孚新邨對開，當時上址中線封閉進行修路工程。但私家車意外撞倒兩名南亞裔修路男工人，繼而衝前撞向置於路中的雜物始停下，工友見狀慌忙報案。

兩名捱撞南亞裔男工（28及33歲）分別手腳受傷，傷勢不太重，仍然清醒，二人俱由救護車送院救治。肇事私家車上兩人並無受傷，姓馮（41歲）男司機亦通過酒精呼氣測試，而私家車泵把損毀，左頭轆亦「爆胎」。

據悉，有人向調查人員表示，意外起因是兩名工人站得太近快線肇禍，惟真正原有待進一步調查。