遭女傭撞破 囂張竊匪扮鬼臉道別

【本報訊】做賊都咁囂張？昨凌晨2時許，兩名蒙面賊人打算潛入西貢南圍路南苑別墅一間大屋爆竊，惟聲響驚動屋內女傭，後者大聲喝退雙賊後，連忙通知法國籍男戶主報案。執法人員奉召趕至，發現單位一道玻璃門損毀，經戶主點算後，證實並無財物被盜。另一方面，人員在調查期間，得悉近南圍村公所的另一間村屋亦成為賊人目標，屋內窗戶被撬開，四處留下搜掠痕迹，惟暫時未知損失多寡。案件列作「連環爆竊」，人員正追緝賊人身份及下落。

得意洋洋揮手 拍玻璃示威 網上流傳一段影片，紀錄女傭撞破賊人犯案的過程。片段相信是該名女傭用手機拍攝，她初時置身廚房，鏡頭不遠處則間斷傳來「咚、咚」敲擊聲響，她鼓起勇氣循聲走近，赫見兩名可疑蒙面人士在屋外有所動作，猜測有人圖謀不軌，立刻大吼一聲嚇阻對方。其中一名賊人在事敗後立刻逃走，惟另一名同黨繼續逗留不走，反而得意洋洋地向女傭揮手，甚至挨近拍打玻璃門「示威」，嚇得女傭連聲呼叫戶主。對方似乎對女傭受驚引以為樂，未幾施然攀出露台，臨走前再次舉起雙手扮鬼臉「道別」，片段亦就此結束。

據了解，涉事男戶主在今年7月才搬入上址，而今次亦是他來港13年以來，首次遇上企圖入屋的賊人。他表示事件震驚全家人，但區內治安尚算良好，直言賊人未有遇上自己算是「Lucky（幸運）」，若然由他撞見相關情況，必定會採取行動。