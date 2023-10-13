加拿大運港 木櫃藏值1800萬大麻花

【本報訊】上周四（5日），海關港口及海域科近日根據風險評估，在葵涌海關大樓查驗一個由加拿大經海路來港的併裝貨櫃。據了解，該貨櫃報稱載有11批不同種類貨物，當中一批報稱為家居用品，惟資料顯示，物品是寄予獨立收貨人，不但收貨地址並不完整，而且收貨及寄貨雙方向來無任何海運紀錄，狀甚可疑。

真空包裝 藉電召貨車提貨 海關打開貨櫃後，於櫃內中間位置尋獲相關家居用品，內含3件木製傢俬，包括兩個木櫃。當關員進行X光檢查時，察覺木櫃的影像有異常，結果從中檢獲多包以真空包裝的可疑草本植物，經快速毒品測試後，懷疑屬大麻花，其重量高達76公斤，估計市值約1,800萬元。海關毒品調查科接手跟進案件，隨即鎖定元朗一個物流倉庫，並於本周一下午時分展開監控遞送行動，期間目睹一名男子現身收貨，他駕駛貨車載貨至區內一處空地，將貨物轉移上另一輛貨車後離開，再由另一名貨車男司機「接力」運送往大埔一處地方。

海關見機採取行動，拘捕該兩名分別32歲和40歲的男子，他們均為電召貨車司機，各自收取800和1,000元報酬，負責提取及運送涉案貨物，二人暫時已獲准保釋候查。關員作出深入調查後，前日再於天水圍區拘捕一名33歲涉案男子，他現正被扣查。行動中，人員亦在其中一名被捕人士身上檢獲小量懷疑可卡因和俗稱K仔的懷疑氯胺酮。

調查人員指，毒販非常狡猾，將懷疑大麻花收藏於木製傢俬內，企圖以真空包裝掩蓋毒品的強烈氣味，逃避執法人員偵查。另一方面，毒販利用不同的物流司機或電召貨車司機，多種轉運方式來掩飾毒品活動，藉此遙距操控販毒流程，但海關最終仍能從源頭堵截該批貨物，阻止毒品流入市面。