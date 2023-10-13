澳洲破28億元冰毒案 墨爾本拘擬離境港漢

另3疑犯亦落網 罪成可囚終身 澳洲聯邦警察昨日公布破獲一宗偷運巨額毒品案，4名涉案被捕疑犯中，一人是香港人。當地執法人員本月初發現，一批由馬來西亞經海路運抵澳洲維多利亞省墨爾本的進口廁紙當中，被藏622公斤、市值約5.6億澳元（約28.2億港元）的「冰毒」，當地警方一連兩日在墨爾本共拘捕4名疑犯，分別是兩名33歲內地人、一名32歲香港人及一名34歲馬來西亞人。

據當地有關部門的聲明，澳洲邊防局人員本月4日透過X光檢查一個由貨船運抵墨爾本貨櫃後察覺有異，遂聯絡聯邦警察。

馬來西亞運抵 藏廁紙內 經聯邦警察及維多利亞省警方檢查後，發現貨櫃內的大量廁紙包裹了622包、每包約一公斤重的綠色及金色包裝茶包，內藏可疑白色粉末。

經化驗後，有關白色粉末證實是俗稱「冰毒」的甲基安非他命，聯邦警察聯同邊防局、維省警方等多部門展開行動，成功追蹤到一個正在墨爾本運作犯罪集團。

直至當地時間周三，維省警方終於收網，首先在墨爾本國際機場拘捕一名中國人及另一名香港人，兩人當時正準備離開澳洲。

此外，多名執法人員亦在墨爾本陽光社區拘捕一名馬來西亞人，同時在市內博士山逮捕餘下一名中國人，並在多處檢獲手機等證物。

上述4名疑犯周四已在墨爾本地方法院過堂，均被控以一項試圖管有商用分量進口管制藥物罪名，一旦罪成最高可面臨終身監禁。