天水圍男女 相隔一小時墮斃

【本報訊】天水圍兩男女墮樓亡。昨日早上10時許，一名女子由天頌苑頌亭閣高處墮下，倒臥大廈對開地上，途人赫見慌忙報案求助。救援人員趕至，經檢驗證實姓莫（50歲）女子當場死亡。人員用帳篷遮蓋遺體，現場有檢獲遺書，相信她從上址一單位墮下，正了解其墮樓原因。據悉，事主有情緒病紀錄。

約一小時後，天祐苑保安員發現一名男子倒臥於多層停車場平台上，懷疑他墮樓。救護員奉召到場，證實事主氣絕身亡。執法人員相信姓馮（74歲）事主從上址一走廊墮下，現場沒有檢獲遺書，正聯絡死者家屬了解其輕生原因。據了解，馮有身體病紀錄。

美孚新邨女子上吊亡 另於周三晚上11時許，一名女子抵美孚新邨百老匯街53號探訪其姓鄧（64歲）胞妹，但無人應門，惟恐其發生意外，遂召鎖匠到場協助開鎖。當進入單位後，赫見胞妹在洗手間用尼龍繩上吊，胞姊驚魂甫定後報案。消防員到場將事主解下，她當場被證實死亡。執法人員於現場檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。