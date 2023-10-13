為賺千元做電騙 廚師認罪

【本報訊】一名年輕廚師疑因欠債，為「搵快錢」賺取1,000元而加入電騙集團，並據指示向目標人物收款10萬元。惟目標人物早已覺可疑並報案，且在執法人員安排下假扮交款，廚師收款後人員即將其拘捕。涉案廚師昨於區院承認一項企圖欺詐罪，法官先替被告索取背景報告，並將案件押後至11月2日判刑，期間被告需還押。

誘使目標交10萬元 被告霍梓軒（22歲，廚師），承認一項企圖欺詐罪，指被告於2022年11月21至22日在香港與一名叫Anson的人及其他身份不詳人士，藉欺騙而向一名黃姓女士虛假表示她的兒子被拘捕及須要金錢並意圖詐騙，而企圖誘使黃交出10萬元。辯方求情時指，本案最大求情因素是被告主動認罪以及沒有案底，又指被告是次犯案與過往性格不符，希望法庭盡量輕判。

案情指，黃姓婦人在去年11月21日於家中收到一名男子來電稱是她兒子，並要求黃儲存其新電話號碼。黃翌日收到該聲稱是兒子的人來電稱被捕，需要5萬元保釋金，又稱會派朋友到她的住址收款，黃遂提供住址並於同日將5萬元交予一名張姓男子。黃於同日再收到聲稱是兒子的電話，表示再需要10萬元保釋金，並會再派人收取。

黃感可疑將事件告知子女，最終認為是詐騙事件並報案。黃隨後收到電話，相約到長沙灣海麗邨一大廈地下見面。黃應約後將由執法部門準備，載有假鈔的信封交予被告，被告隨後被捕。被告警誡下稱，知道案件涉電話詐騙，因欠債並為了1,000元報酬，聽從Anson指示去收款。案件編號：DCCC 323/2023