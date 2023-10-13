警司陳凱港涉串騙按揭 胞弟曾改受聘公司

陳凱港

【本報訊】正被停職的警司陳凱港，涉嫌連同曾任總督察的前同袍欺騙按揭貸款逾2,630萬元。案件昨於區院續審，控方續傳召財務公司職員作供。就陳凱港的胞弟於申請表中曾轉換受聘公司，職員指有留意此事，但對方的代理表示最初填錯了另一公司，他亦有讓其修改。

被指隱瞞職業 獲批貸逾2630萬 兩名被告依次為無報稱職業的陳凱港（50歲）及報稱商人的汪浩毅（49歲），控罪指兩人於2019年5月17日與11月4日之間，藉隱瞞陳凱港的職業，即警務處警司，虛假地向東亞銀行有限公司表示，陳於2019年7月至11月期間受僱於出眾資本有限公司，月薪逾24萬元；以及在同年5月17日至12月27日，連同陳凱俊隱瞞陳凱港的警司職業，虛假地向華僑永亨信用財務有限公司表示，陳凱港於2019年9月至11月受僱於出眾資本有限公司，月薪逾24萬元，以及陳凱俊於同年11月至12月受僱於新凱國際貿易有限公司，月薪逾11萬元。令該兩間機構分別批出兩筆貸款，涉及2,154.9萬元及480萬元。

華僑永亨信用財務有限公司的客服經理馮兆麟庭上被問到，為何陳凱港胞弟陳凱俊於按揭貸款申請表由最初受僱於出眾，但改為受僱於新凱。

馮稱因替陳弟辦理申請的代理稱最初填錯了，而他亦有銀行月結單作證明，故他信納代理的說法並讓其修改。馮又確認他只收取了陳凱港的稅單作比對，並無收取陳弟的稅單，因他認為資料已經足夠。另外馮亦確認在整個申請中陳凱港均沒有披露他當時任職警司。案件編號：DCCC 132/2022