306份政府工錄逾2萬申請

【本報訊】近年公僕流失嚴重，而2023至24年度聯合招聘50名政務主任（AO）及220名二級行政主任（EO）等6個公務員學位職系，共306個職位，已於上周五（6日）截止申請，政府昨表示，共接獲約20,900人經網上報名，較去年的申請總數增加約38%。其中，AO接約12,500份申請，按年多34%。而EO則有約18,400份申請，按年增加36%。

公務員事務局局長楊何蓓茵在社交平台發貼指，今次6個公務員學位職系的競爭激烈，當局會在12月2日安排合資格申請人，參加在本港舉行的聯合招聘考試（JRE）。至於在內地及海外升學或居住的考生，會在同一日在北京、倫敦、紐約等8個城市其中一個場地應考JRE。

JRE考核內容多為社會時事 楊又向應考生提供貼士，指JRE要求考生在3小時內完成一中一英共兩條題目，考核內容多為社會時事議題，她建議考生多留意新聞時事，加深認識不同範疇的公共政策，以及國際重要的政經發展。