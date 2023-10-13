資產被轉買平台幣 JPEX苦主身家大縮水

【本報訊】 JPEX無牌經營案截至昨日下午5時，共有2,569名受害人報案，當中涉及金額約15.7億港元。案件至今共有28人被捕。不過，雖然執法部門接連拘捕相關人士，但現時仍未有苦主可以取得款額。有議員昨日聯同多名苦主舉行記者會，指控JPEX在未經部分用戶同意下，自行將總值近160萬元的資產，轉買平台幣（JPC），令相關資產由約160萬元跌至只有約20萬元，又批評政府在監管上出現漏洞，任由沒有牌照的JPEX投放大量廣告。

經場外交易所「加密豹」入金的苦主A，指自己起初不認識加密貨幣，因為希望學習更多資訊，故參加加密豹的付費課程。雖然過程中加密豹的職員並未有提及JPEX，但在其後的工作坊以及通訊群組中，就不斷鼓勵學生買該平台的產品，例如平台幣「JPC」，不斷強調平台幣會「爆升」。苦主A又指該場外交易所又教學生「鎖倉」賺取利息回報，認為推薦的目的為鎖倉「等你啲錢拎唔走」。她又透露在JPEX案被揭後，有同學在群組提出報警，其後被踢出群組，認為目前做法為「唔畀佢哋講嘢」。她同時指控JPEX以「DAO」（分散式自治組織）進行投票，在未經部分用戶同意下，強行將總值近160萬元的資產，轉買平台幣（JPC），及後JPC價值急跌，令相關資產由約160萬元跌至只有約20萬元，希望執法人員可以盡快拘捕相關人士，又期望能以民事訴訟取回相關凍結的資產。

聯合聲明斥當局監管不力 多名苦主亦發表聯合聲明，指港府有多項監管漏洞，包括任由沒有牌照的JPEX在港鐵、巴士等地投放大量廣告、沒有對場外交易所就虛擬資產兌換作出監管、沒有對虛擬資產教育作出監管等。他們認為從犯罪集團舉辦投資教學課程，到入金的找換店等場外交易市場，再到宣傳手法，均沒有監管機構介入，希望政府及證監會能成立專業的科技部門，保護投資者資產，同時促請政府、證監會及警方，全力追捕犯罪集團。

議員吳傑莊則指過去幾周連同其他律師，為約100名JPEX苦主，提供義務法律服務，部分人正研究透過民事訴訟，向涉事場外找換店或KOL追討賠償。