巴裔律師脫誤導罪 律政司申覆核遭駁回

【本報訊】律政司遭法庭判付訟費。一名中國籍巴基斯坦裔律師3年前陪客戶到警署落口供後，投訴曾遭3名便衣警員襲擊。執法部門調查後，認為該律師涉嫌蓄意提供虛假資料，控告他明知地誤導警務人員罪。他否認控罪受審，結果罪脫。律政司不服裁決，向原審裁判官提覆核，聆訊昨在西九龍裁判法院處理。裁判官聽取雙方陳詞後，駁回律政司申請，維持原本無罪判決，又下令律政司一方支付訟費。

官下令控方須付訟費 被告周祖樑，42歲，被控於2020年12月3日，在灣仔投訴警察課報案中心，明知地提供虛假資料或作出虛假的陳述或指控。

審訊時，裁判官指出，未能肯定涉及投訴事件的警員已說出全部事實，而被告當時曾激烈爭執，情緒激動，或因個人觀感，誤會警員的動作，有可能誇大了部分情況，未能肯定被告知悉自己所言不準確，有意誤導警員，故裁定被告罪名不成立。

控方昨申請覆核時指，即使指稱襲擊事件發生當日，被告情緒激動，但他在9日後才提出投訴，說被告的情緒影響投訴當日的言行屬不合理。而且本控罪所防範的是主觀而偏袒的說法，令執法部門被誤導，要求裁判官重新審視本案證據再作裁斷。

裁判官聽罷陳詞後，依然認為被告的說法可能屬實，維持控方未能在毫無合理疑點下證案的判決，判被告無罪。判決後辯方就本聆訊申請訟費，控方沒表示反對，裁判官遂批准辯方申請。案件編號：ESCC1147/2021