科大擬建醫學院 學者：遠水難救近火

【本報訊】科技大學爭取建立香港第3間醫學院。科大校長葉玉如日前向立法會議員透露，正探討成立本港第3間醫學院。綜合議員的說法，科大醫學院將較着重科研，計劃首階段每年招收50名醫科生，在逐步發展下，希望每年可培育200名醫科生。

科大回覆傳媒查詢時表示，一向會按社會的發展及需要，不時提出教研計劃，包括爭取建立香港第3間醫學院，如有詳情，將適時公布。又指隨着人口老齡化，健康護理及醫療服務的需求更形迫切。健康科技和生物及轉化醫學是科大6個重點前沿科學領域之一，相關的策略早已包括在科大的《策略發展計劃2021至2028》之中。 教育局局長蔡若蓮回應指，如果科大開辦醫學院，可在大學的3年規劃內提出，政府會因應相關數據，與教資會一同考慮建議，再作決定。

首批畢業生最快8年始上場 醫療衞生界議員林哲玄則指，葉玉如本身是腦神經科專家，科大的科研實力強勁，相信建立着重科研的醫學院有一定優勢。他又指，港大和中大的醫學院學生名額已加無可加，雖然科大籌建醫學院需時，遠水不能救近火，未能短期內紓緩醫生人手不足的情況，但他認為有助香港在足夠的名額下，培訓更多外地醫科生，令香港成為醫學教育樞紐。

港大生物化學系教授金冬雁亦表示，科大設立醫學院，長遠有助紓緩醫護人手壓力，但如果兩三年後才招生，預計首批學生最快8年後才畢業，不能即時解決人手問題，希望大學高層及政府對本港生物及醫學發展要有長期、良好的規劃。

對於容許學生以「第二學位」形式入學，即持有非醫學系本科學位的人士亦可報讀。金認為，科大探索以「第二學位」培養醫學人才值得鼓勵，而科大多年來重點發展生物醫藥，在應用教研成果時需要有醫學院配合，科大的醫學院應該自己有特色，與其他兩間大學互補，良性競爭。他又指，科大設立醫學院，在附屬醫院臨床訓練方面挑戰很大，過去其他地方就有失敗例子，培育出來的醫科生只識研究，不能臨床診症，期望科大的醫學院開創「新路線」的同時，不要忽視臨床訓練。