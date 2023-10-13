元朗暴動案播片爭議 林卓廷共7人押後訊

【本報訊】前民主黨議員林卓廷與另外6名人士，一同被控於2019年7月21日在元朗參與暴動，該7人的案件原定昨日在區院開審，不過控方表示控辯雙方就同意案情等方面仍需時再處理，故法官決定將案件押後至下周一（16日）再訊。由於眾被告反對控方播放有關當日在案發地點以外發生的事之兩條片段，法官會先處理該爭議，案件其後才正式開審。

質疑與案件關聯性 7名被告包括林卓廷（44歲）、庾家豪（36歲）、陳永晞（38歲）、葉鑫昇（32歲）、鄺浩林（27歲）、尹仲明（49歲）及楊朗（29歲），他們被控於前年7月21日在港鐵元朗站大堂，連同其他身份不詳人士參與暴動。除林卓廷因其他案件須還押外，其餘被告均獲准保釋。

據控方透露，因應上訴庭的判例指，法庭審案時須考慮案中的大環境，故就本案要求新增將兩條片段呈堂，讓法官考慮當時的大環境。該兩段片段是有關案發當日在中上環、維多利亞公園及元朗發生的事。

不過7名被告均反對將片段呈堂，並質疑片段與本案的關聯性。法官最終決定於下周一先處理此部分的爭議，其後案件才正式開審。案件編號：DCCC 1106/2020， DCCC 1132/2022