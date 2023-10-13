聲敏化療穿透力大 治深層腫瘤效佳

目前的癌症化療往往會殃及周邊的正常細胞，引致連串不良反應。香港城市大學領導的研究團隊最近研發出由超聲波激活的「聲敏化療」（sono-sensitised chemotherapy，SSCT），不但提升化療用藥的定位準確度，其穿透組織的能力更達到以厘米級計算的深度，有助治療位於更深層的腫瘤，並減少因治療所引致的副作用；上述研究結果已於科學期刊《科學進展》（Science Advances）上發表。

帶領研究的城大化學系教授朱光宇表示，現時以光激活的癌症化療，可通過針對性的定點治療，成功提升化療效果及減少不良反應。不過，這種非入侵療法的穿透組織能力較弱，再加上光有較高的散射特質，以致未能配合深層腫瘤治療的需要。

用藥定位準確 減副作用 為了克服上述困難，由朱光宇與生物醫學工程學系副教授王立代共同領導的研究團隊，最近研發了一項名為「聲敏化療」的新技術，開發了可由超聲波激活的新型抗癌前藥（即在體內被激活後才發揮藥效的化合物）「cyaninplatin」，並為此項新型療法度身訂造了一套聚焦式的超聲波系統（focused ultrasound system，FUS）。

研究團隊的實驗發現，經超聲波激活的cyaninplatin可有效引發癌細胞氧化，導致線粒體DNA受損和細胞死亡。研究團隊結合特製的聚焦式超聲波系統，能令由超聲波激活cyaninplatin的抗癌化療，成功在一厘米的組織覆蓋下，把癌細胞存活率減少51%，而在兩厘米組織下，仍可把癌細胞存活率減少33%。

王立代指出，新系統可控制超聲波聚焦在特定的8毫米範圍內，因此能將高聚焦的超聲波能量集中在極微小的範圍，並激活相應的抗癌前藥，從而提供一種有效、又能減少副作用的治療方案。

同時，新研發的抗癌前藥具螢光特性，使它可充當「多重成像造影劑」（multi-imaging contrast agent），能夠以半立體方式重塑可視化的腫瘤影像，為化療提供更準確的參考指引，以便在腫瘤上確認超聲波的聚焦定位和監察所需的藥物累積時間。