DSE英文口試網上應考 考評局：暫無時間表

【本報訊】網傳考試及評核局計劃將中學文憑試（DSE）英文科口試改為網上進行。考評局昨回覆傳媒查詢時指，暫無相關安排的實施時間表，但局方自2021年起已邀請學校進行可行性研究，顯示「網上考核形式大致可行」，參與研究師生亦反應正面。

教師憂難聽得清楚 考評局續指，電腦化考核已成國際考評的發展趨勢，加上DSE英文科口試在新冠疫情下未能舉行，學校與學生在疫下已熟習透過網上，進行小組討論等教學活動。但局方強調，將繼續諮詢不同持份者，確保改動不會影響DSE的質素與公平，亦會適時公布相關進展。

DSE英文科口試成績佔全科10%，考生現時須親身到考場應試。有資深英文科教師擔心，若改為網上應考，評卷時難以聽清楚學生聲線或發音準確度，個別學生亦可能受網速影響，最終或影響成績，認為一旦落實安排，預料考生及評卷員須多方面配合。

另外，考評局前評核發展部經理楊穎宇日前亦在社交網站發文，引述出席考評局DSE英文科試後簡布會的教師所指，局方擬將DSE英文科口試轉為網上，質疑措施旨在便利內地港人子弟學校DSE考生；考評局對此暫未有正面回覆。