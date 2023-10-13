迎新營爆風化案 80%教師轟大學懶管

【本報訊】早前多間大學的迎新營爆出風化事件，有教師組織近日進行一項調查，發現近三成受訪教師對迎新營參加者的不當行為感到不滿及憤怒；逾八成人認為大學監管不力，近六成半憂慮迎新營已趨向失控，更有逾兩成受訪教師提出不再舉辦迎新營。調查組織建議，校方應為迎新營訂出統一準則，並徹底執行監管。

香港教育政策關注社及香港女教師協會在最近3周，訪問了794名、來自幼稚園、小學、中學及大學的教師，結果發現，80.1%受訪教師認為大學應為迎新營風化醜聞負上監管不力責任；誰負最大責任方面，有60.7%受訪教師認為是大學管理層，認為是相關學生組織的則有32%。

逾兩成受訪者倡停辦 調查又發現，76.7%受訪教師認為，在迎新營被性騷擾的女新生，選擇透過社交平台公開事件，反映對大學制度缺乏信心，不覺得投訴醜聞會獲得公正處理，或給予學生足夠的處理透明度。同時，64.4%受訪教師憂慮迎新營已趨向失控，更有23.4%提出不再舉辦迎新營。

香港教育政策關注社主席張民炳表示，大學迎新營有必要舉行，以助新生認識校園生活、結識朋友等，但不能被別有用心的人破壞。他建議大學應訂出統一的迎新活動底線及準則，亦應設計及推行提高德育水平的課程。

出席活動的時事評論員鄭景鴻指，愈是文明開放自由的地方，大學的迎新營就愈「癲」；美國亦有發生類似事件，但學校不會完全禁止迎新營，只會嚴懲學生。對於學校是否要再加強監管迎新營，鄭景鴻認為，不必要的監管或弄巧反拙，校方應找出學生不良行為的原因，並關心學生，加強溝通。