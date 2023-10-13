啟德塌閘保安腳重傷 社會隱患 促強制保養

本港近期接連發生鐵閘倒塌的工業意外，包括上月在啟德郵輪碼頭，一名保安員被倒下的鐵閘壓中腳部重傷，或需切除部分腳掌。工業傷亡權益會昨日指已聯同部分鐵閘意外死傷者家屬發起聯署，促請當局立法強制定期維修保養鐵閘，並要求政府認真巡查鐵閘狀況，停用有安全風險的鐵閘。

工業傷亡權益會幹事劉家樂指，政府自去年油麻地母嬰健康院鐵閘倒塌事故後，曾檢查所有政府處所及轄下設施的鐵閘，但時至今日仍然發生同類事故，情況令人擔心。他續指，過去每次發生鐵閘意外，工會均強調監管巡查的重要性，惟現時僅職安建議每3個月巡查一次，變相管理公司可以不跟隨，期望政府能把職安建議轉為強制執行。

閘門設計危險應禁進口 劉強調，鐵閘問題不是單純職安的問題，不少屋苑均會安裝鐵閘，有可能傷到住戶或其他使用者，是社會中的安全隱憂。他呼籲，政府應認真檢視及深入調查，現有的各類鐵閘本身是否存在設計或安全問題，必要時可以考慮停用及禁止進口。

工業傷亡權益會幹事謝欣然表示，上月22日啟德郵輪碼頭的事故中，一名姓何的保安員被大約2米乘4米的鐵閘壓倒，傷勢嚴重，左腳一隻腳趾及右腳4隻腳趾需要切除；加上因右腳肌肉壞死，有機會要切除整個腳掌，對日後生活造成極大影響。

謝欣然又引述傷者講解事發經過，當日保安控制室發現了閘門傾斜，控制室叫了3位保安員扶正閘門，當時傷者曾經拒絕，並跟控制室表示應使用叉車，而非人手扶正閘門，但遭控制室無視，結果釀成事故。她直言，事件反映了管理層或前線指揮人員，對於鐵閘危險性程度的認知非常不足，有需要加強培訓。

延停精進建築投標一年 另外，油麻地一個地盤本周二（10日）發生致命工業意外，涉事的總承建商「精進建築」，3年半內發生4宗工業意外，導致6人死亡，包括去年9月秀茂坪安達臣道塌天秤事件。發展局隨後決定延長暫停「精進建築」所有工務工程的投標資格多一年，直至明年年底。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文認為，當局的安排有必要性，是承建商及分包商無可避免的懲處。