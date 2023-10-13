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油塘工地田螺車起火
起火的田螺車車身熏黑（箭嘴示）。
【本報訊】油塘高輝道17至25號一工地，昨午1時許有一輛「田螺車」突然起火冒煙，消防接報到場開喉灌救，迅速將火救熄。「田螺車」車身位置熏黑，事件中無人受傷。人員向姓譚（54歲）司機了解情況，不排除機件故障引發火警，起火原因無可疑。
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