【本報訊】油塘高輝道17至25號一工地，昨午1時許有一輛「田螺車」突然起火冒煙，消防接報到場開喉灌救，迅速將火救熄。「田螺車」車身位置熏黑，事件中無人受傷。人員向姓譚（54歲）司機了解情況，不排除機件故障引發火警，起火原因無可疑。