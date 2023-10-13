三隧分流 運署認難令車龍消失

【本報訊】三條過海隧道12月10日清晨5時起將實施「分時段收費」。運輸署助理署長梁世豪昨於電台節目表示，除非隧道收費升至市民難以負擔的水平，否則難以令隧道車龍完全消失。但他希望，分時段收費可分散和壓抑過海車流，縮短隧道入口車龍，不影響附近主要路口的非過海交通。當局最早可在下周三立法會復會提交附屬法例，料需時約40天立法。

稱新收費冀減市民自駕 梁世豪表示，三條過海隧道整體車流目前均大幅高於容量，調高繁忙時段收費是希望鼓勵市民減少自駕，盡量使用公共交通工具。收費時段調整時將有過渡安排，每兩分鐘遞增或遞減兩元，他表示，漸進式收費安排可減少新收費政策的影響，又預計市民初期需時適應新收費安排，選用哪條隧道亦會較為反覆。

他又指，按照機制，運輸署署長有權微調隧道收費，約每半年一次，當局目前正研究類似的檢討時間表。至於新階段商用車全日劃一收費50元，有小巴業界不滿紅隧收費增加4倍，他回應指，多個歷史因素以致過往紅隧小巴收費太低，處於不太合理的水平，因此現時看來才有很大的差額。他又指，以往小巴的三隧平均收費約40多元，與新收費相若。

分時段收費實施後，三條過海隧道周一至周六將按三個時段收費。其中，繁忙時段東隧、紅隧收費將上調10元至40元，而西隧則收60元不變；一般時段下三隧一律收30元；非繁忙時段三隧僅收20元。電單車收費是私家車約四成水平，即8至24元。至於周日及公眾假期，私家車日間收費為25元，其餘時間20元。