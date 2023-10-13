香港快運停旅團機位 遊日料增千元團費

廉航開先例 部分航點難覓代替 廉航「香港快運」下月起將不再接待旅行團乘客。有旅行社指多數地方均能找到其他航空公司替代，但快運營運數條獨家航線，已報團的約100名團客客人需要取消或更改行程，又指傳統航空機票成本較廉航貴10%至20%，料團費會相應上調，日本團費或上升至少800元。快運未有否認安排，指會不時審視業務需要，相應調整銷售策略滿足市場需求。

旅行社近日接獲正式通知，國泰航空旗下廉航「香港快運」的所有航點均不會再接受旅行團訂票，但未有解釋原因。旅行社曾與快運商討機票價格問題，期望於提升票價下能維持機位供應，但快運未有正面回應。縱橫遊行政總裁袁振寧對快運的決定感意外，指業界從未見過航空公司有相似做法，又指團體票及散客的票價接近，認為航空公司可因應自由行客人的情況，調整團體票的供應及售價。

袁振寧續指，公司已部署找航空公司的機位替代，唯獨部分航點只有香港快運營運，例如往返鹿兒島、四國、高松，只能安排客人飛至大阪、熊本，再轉車前往，預料花至少兩小時。

有越泰團或需取消 影響百人 不過，越南峴港及泰國清邁，由於距離鄰近城市的機場太遠，來回需10多個小時車程，另一航空公司直航亦未必可臨時取得機位，或要取消相關旅行團，已報名的顧客需取消行程及退款，或是更改報其他團，約100名團友將受影響。

即使能覓得替代機位，但團費成本料上升。袁振寧指出，廉航票價較傳統航空公司便宜10%至20%，而票價於機位供應不足下亦會上調，團費會因應情況增加，舉例日本團費或上升800元至1,000元。

旅行社稱已及早部署取機位 東瀛遊執行董事禤國全則指，該公司過去較少團乘搭快運，亦已及早部署，從其他航空公司取機位。不過他指，始終業界少了一個機位供應商，對行業有打擊，但預料今年多間公司的航運力漸回復，不會再出現去年廉航往返日本索價9,000元的「瘋狂」情況。

香港快運回覆指，公司作為本地唯一的低成本航空公司，會不時審視業務需要，並根據客戶類型，包括自助旅遊人士、旅遊套票或旅行團等，相應調整銷售策略以滿足市場需求。

袁振寧