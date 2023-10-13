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八旬翁黃大仙行山 跌傷頭手 血流披面
跌傷伯伯送院治療。（張開裕攝）
【本報訊】昨日下午1時許，一名姓黃（80歲）老翁在沙田坳道175號附近山徑行山，途經梯級時意外跌倒受傷。事主頭及手部受傷，血流披面，上衣亦染紅，由其他行山人士協助報案。救援人員趕至現場，以頸箍固定傷者頭部，然後交由救護車送院治理。
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