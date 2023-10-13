玫瑰崗中學停辦 學生向政府求助 教局稱關注同學情緒 需做好安排

【本報訊】失蹤多日的曾憲哲獲尋回一事引起全城關注，教育局局長蔡若蓮昨日表示，非常感恩找回曾，她「很明白一個母親要找回兒子的心情」，除感謝各部門無懼惡劣天氣，日以繼夜搜尋，她亦呼籲各界給曾憲哲及家人一個空間，因曾同學及其家人都需要時間處理健康及家庭等相關事情。

玫瑰崗中學數十名學生日前拍片、向政府求助，蔡若蓮表示，教育局在今年9月14日收到玫瑰崗中學的辦學團體提出由2024/25學年起逐步停辦的通知，並至2025/26學年（完結後）停止辦學。教育局收到有關通知後，即與辦學團體面對面溝通、了解，又再三提醒辦學團體要與相關的持份者，包括家長、同學和老師，做好溝通和過渡安排。

須確保教學質素 蔡強調，非常關注同學在短片裏情緒的表現。希望辦學團體與學校、家長和同學坦誠溝通，將務實和理性的安排，以及可行和不可行的安排，均要讓不同的持份者知道，不應在過程中讓同學有所誤解。教育局會與辦學團體保持緊密溝通及聯繫，確保辦學團體按承諾，包括在辦學及教學質素、學校管理，以及運作上，以學生的利益為最優先考慮，任何情況下均不應影響學生的學習。如按原定的方案，所有高中的同學均會在原校完成學業，初中同學則在未來3年逐步完成初中階段。