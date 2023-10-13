科技收窄搜索範圍 消防迎喜訊

【本報訊】拔萃男書院學生曾憲哲失蹤一周後，前日於馬鞍山郊野公園叢林溪澗獲救。有份參與搜救、駐守攀山拯救專隊的消防處高級消防隊長張天瑜昨出席電台節目指，受颱風小犬及暴雨影響，過去數日搜索期間，無人機一度無法出動，直至本周二（10日）天色好轉，才再出動無人機協助拍攝逾萬張相片，經人工智能（AI）圖像識別系統分析，建成季節性地圖，進一步見到溪澗及草叢，縮窄搜索範圍，最終將事主尋回。

地勢複雜增難度 張續稱，現時失蹤男學生尋回的位置，消防早前曾搜索過，但是因為地勢複雜，草長得較高，增加搜救的難度。

另外，事主無攜帶通訊設備，消防未能利用手機信號收窄搜索範圍，亦不能使用手提電話定位儀尋找事主等。她強調，山嶺救援風險非常高，消防是以小隊形式搜救，搜救人員接受過專業訓練，配備專業裝備。如有需要，執法人員及民安隊會提供相關協助。她又稱，消防會在不違反法規及私隱下，向外發放有關資訊。

消防處助理消防區長周焯峰表示，當日與事主接觸後，優先考慮的是其身體狀況，盡快送往醫院檢查，故並無追問失蹤期間的經歷，其他事項留待其他部門跟進了解。