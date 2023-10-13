測量師叢林航拍逾千相片 尋回失蹤者前已攝赤裸人影

【本報訊】各界都好奇拔萃男書院學生曾憲哲失蹤一周怎樣獲救，原來是消防處出動航拍機協助搜尋建功，惟民間力量亦不容小覷。

圖片眾多未能及時查閱 有參與搜救者指，本周二（10日）下午曾以航拍機在附近拍攝約1,000多張照片，當中約10張照片可發現相信是失蹤者蹤影，當時他赤裸臥於叢林中。協助搜救者又指，香港不少熱心市民十分關注事件，認為民眾力量能大大提高搜救效率。

香港註冊土地測量師李偉鵬受郊野義務搜索隊CVST所託，本周二下午1時許，他利用航拍機拍攝老鼠田坑一帶山野，約15分鐘內拍攝約1,000多張照片。但礙於他個人工作及圖片眾多，當日下午未能抽空仔細查閱，只能將所有照片上傳至雲端，盼他人協助尋找線索。

李偉鵬續指，是次尋人屬民眾自發，並無紀錄有多少人協助查找圖片，但不少市民亦熱心參與，惟當時未發現線索。直至曾憲哲前日獲救後，他當晚再仔細查找，便發現其中一組照片中有曾憲哲的蹤影。