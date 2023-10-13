曾憲哲母：僅靠溪水保命 兒子在生是神迹

男拔學生曾憲哲失蹤一周後奇迹地被平安尋回，該校師生同感鼓舞及高興，希望他早日回歸校園上課。曾母昨日凌晨在社交網貼文，解釋兒子如何在郊野度過艱難的一周，指他因迷路而被困，但憑住異於常人的意志力，在沒有進食的情況下，僅靠飲溪水而在郊野掙扎求存。曾因全身衣服濕透擔心生病，毅然脫下衣物躲於草叢遮風擋雨，最終戰勝困難仍然在生，她認為這是神迹。

17歲的曾憲哲自上周三（4日）離開位於旺角的學校，乘搭港鐵到沙田石門站出閘後便告失蹤。救援人員於上周六（7日）鎖定他最後露面位置，並日以繼夜地登山搜索，民間搜救隊也義務參與搜索行動。至本周三（11日）下午2時許，救援人員終於在沙田行善里對上的馬鞍山郊野公園老鼠田坑的水源草叢找到曾憲哲，當時他身無寸縷瑟縮草叢中，幸神志清醒，身體狀況良好，由直升機送院治療。

衫褲濕透 怕病脫衣匿草叢 曾母昨日凌晨亦在社交網發文，解釋兒子如何度過一周的野外生活及為何脫掉衣服。她指兒子迷路被困叢林中一周，是憑着驚人的意志力和喝溪水求生。在經歷9號風球和黑色暴雨，他全身內外濕透，知道繼續穿着衣服就會生病，所以決定脫下衣服，盡量躲在草叢中避風雨。雖然他完全沒有進食，仍然在生，這是神迹。曾母表示，「感謝大家為Matthew和搜索隊祈禱，願榮耀讚美歸與上帝」。她又補充稱，Matthew身體精神狀況大致良好，沒有生命危險，現在醫院留醫和觀察，大家不用擔心。

男拔師生鼓舞 盼重返校園 拔萃男書院師生對曾憲哲平安歸來同感鼓舞，梁同學昨晨上學前表示，曾獲救非常開心，因為他失蹤期間，大家都在社交網轉載文章，盼他能被早日尋回。梁同學亦認為，現時應給予曾及其家人時間和空間處理有關事件，希望曾同學早日康復。另一名同學則表示，希望曾同學不要有太大壓力，早日返回校園上課。

此外，拔萃男書院校長前日也向家長發出通告，公布曾憲哲獲救的消息，通告指曾憲哲目前留院情況穩定，教師、駐校社工以及心理醫生會全力協助曾憲哲及其家人。校長又建議家長們，在這艱難時刻多留意子女的需要及情緒，用心聆聽他們抒發自己的感受，如有需要可向教師和駐校社工求助。校長最後呼籲，家長們應給予曾憲哲一家空間，避免談及或評論事件，以免他們一家再受到壓力。