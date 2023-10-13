搗黑工宿舍 兩非法勞工判囚

【本報訊】入境處本周二（10日）進行代號「銳破」的執法行動，在深水埗搗破「黑工宿舍」，拘捕一男一女非法勞工，年齡分別為51及45歲，並在單位內起獲一張偽造香港身份證。兩人昨日在沙田裁判法院分別被控管有偽造香港身份證及企圖違反逗留條件。他們承認控罪，被判監禁12個月及兩個月。

機制識別販運人口苦主 另外，針對聘用非法勞工及涉嫌違反入境條例中處所管理人的調查仍在進行中，入境處不排除會拘捕其他涉案人士。據了解，有關宿舍環境及衞生惡劣。入境處指會根據現行機制的標準程序以審核及識別販運人口受害人，對所有行動中被捕的容易受剝削人士，包括非法勞工、非法入境者、性工作者及外籍家庭傭工進行初步審核。

如初步審核結果顯示有任何販運人口指標出現，入境處人員會依據一份標準核對清單再作全面調查及識別程序，以確定當中是否有販運人口的元素，例如在招募階段是否涉及威脅及脅迫，以及是否存有剝削性質。被識別的販運人口受害人會獲提供各項支援和協助，包括緊急介入、診症和治療、輔導、收容或臨時住宿及其他支援服務。入境處呼籲販運人口受害人應立即向有關部門舉報有關罪行。