入境處拘33人 搶食肆清潔職位 黑工王國斷基層生計

全女班家族密密賺 半年勁擸$1700萬 本港黑工問題猖獗，搶基層市民飯碗。入境處近日展開代號「火刃」的大規模反非法勞工行動，首次發現有犯罪集團利用清潔公司在港招攬黑工，向逾50間餐廳提供外判清潔及洗碗服務，涉款逾1,700萬元。行動中，入境處拘捕5名集團主腦及骨幹成員、20名黑工及8名僱主，並起獲偽造香港身份證。據悉，集團以日薪300至500元聘用黑工，大部分是印尼籍，介紹同鄉更可獲介紹費。清潔工職位是基層就業的其中一條出路，黑工滲入勞動市場及壓價，令基層慘上加慘。

入境處於今年初調查一宗僱用非法勞工的案件，發現一間清潔公司與多間餐廳簽訂外判的清潔合約，並安排非法勞工到餐廳工作。經深入調查及情報分析，成功鎖定一個犯罪集團，高級入境事務主任（專責調查）蕭瑋宏表示，本周二（10日）起一連3日突擊搜查多個目標地點，包括4個住宅單位以及12間餐廳食肆，拘捕一名集團主腦及4名骨幹成員，包括兩名內地女子及3名本地女子。

20黑工落網 兩人持行街紙 消息透露，兩名內地女子分別為41歲集團女主腦及其擔任骨幹成員的39歲胞妹，而25歲本港銀行女職員、其64歲母親及另一名50歲本港女子亦為骨幹成員。至於被捕的20名黑工，包括6男14女，年齡介乎23至55歲，其中兩人持有俗稱「行街紙」的不允許僱傭工作的擔保書，而8名聘請非法勞工的僱主亦落網。

傀儡帳戶交易 起假身份證 行動中，入境處搜獲大量文件，包括銀行的提存紀錄、銀行帳單以及涉案的外判清潔合約，多部智能電話及電腦設備，亦起獲3張偽造香港身份證以及兩張偽造身份證副本。入境處相信該犯罪集團已被徹底瓦解，相關調查行動會繼續進行，不排除將會有更多涉案人士被拘捕。

據悉，該集團訛稱聘用合法員工，為餐廳提供清潔及洗碗服務。而集團以低成本聘用的黑工，予以日薪300至500元作報酬。調查顯示，犯罪集團分工細密，由於銀行會凍結及注銷大額可疑交易的帳戶，犯罪集團利用不同的傀儡帳戶進行交易，集團主腦會幕後操縱清潔公司的銀行戶口，將犯罪得益轉移至自己銀行戶口，以及下線成員的銀行戶口以支付黑工的薪金。

到餐廳收錢 每份合約5萬 他們會以現金存取、匯款、利用多個帳戶進行分層交易等，以避開銀行及執法機關偵查，增加追查資金來源及流向的難度。而當中一名骨幹成員為銀行職員，擁有專業知識及銀行工作經驗。而其他下線成員會定期到餐廳收取合約服務費及安排黑工的工作分配等。

經初步估計，該犯罪集團運作超過半年，每份合約收取約兩至5萬元費用。涉案餐廳食肆超過50間，估計涉案金額已超過1,700萬元。據悉，大部分非法勞工為印尼籍，全部黑工以正常途徑入境。犯罪集團在本地招攬非華裔黑工，如黑工向同鄉介紹工作，亦會獲得介紹費。

入境處會繼續加強巡查以及執法工作，打擊非法勞工及其僱主，以保障本地工人的就業機會及維護社會秩序。根據法例，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

該處呼籲僱主切勿聘用非法勞工，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，刑罰已提高至罰款50萬元和監禁10年。該處呼籲餐廳食肆負責人切勿以身試法，亦要提高警覺，主動查閱外判員工的有效旅行證件。