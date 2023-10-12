龍七公：統計數據造假 官員政績注水

10月9日，中紀委公布了對原山東省政協副主席、濟南市長孫述濤的處置結果，其中一項罪名是「政績觀扭曲，為謀求個人進步，搞經濟數據造假」。這並非是個案，此前落台的原江蘇省委副書記張敬華、青海西寧市長孔令棟，也都有類似罪名。

中共元老陳雲有句題詞是：「不唯上、不唯書、只唯實。」但實際工作中，各級官僚無不是「只唯上」，一切看上峰臉色，唯上級馬首是瞻。這也不奇怪。幹部管理權限是自上而下集中統一的，仕途命運握於上司手中。由於「唯GDP」導向，經濟數據成了評比政績的最直觀尺碼。經濟建設非一朝一夕之功，但數據卻可以玩弄於股掌之間。數據好就等於政績好，等於升遷快。所謂「官出數字、數字出官」是也。這種情況之下，統計數據造假的衝動，又有幾人能忍得住呢？並且，你作初一，我做十五，唯恐輸於人後。數據統計便愈來愈氾濫。上世紀50年代的「畝產萬斤」，就是最極端的典型例子。

僅施薄懲難杜歪風 在2015年中央巡視組的巡視中，遼寧、吉林、黑龍江、內蒙古等地普遍存在經濟數據弄虛作假的情況。國家統計局在河北、河南、貴州等省的執法檢查，同樣發現大面積數據造假。而且這往往是系統性的全面造假，首先擬定一個預設數字，然後分解到下屬各地區、部門按此口徑虛報數據。遼寧統計「擠水分」之後，2016年經濟總量2.2萬億元（人民幣‧下同），比前一年銳減6,700億元，水分之高令人瞠目結舌。瀋陽某縣統計財政收入24億元，經審計核實只有10億元，注水不止一倍。天津濱海新區在2016年就打出了萬億俱樂部旗號，超越上海浦東成為全國第一個「萬億區」，擠掉水分後縮減至6千多億元。

民間戲稱：「上級壓下級，層層加碼，馬到成功；下級騙上級，層層攙水，水到渠成。」主政官員借此「水漲船高」，加官進爵。而基於充滿泡沫的數據來制訂政策，效果可想而知。官僚尸位素餐，經濟則愈拖愈垮，後果由老百姓承擔。這導致的怪現象是，在經濟增長、居民收入、就業率等方面，官方數據總是優於民眾的直觀感受，令很多人感慨自己拖了國家後腿。國家統計局日前乾脆不再公布就業數據，大概是數據與現實差距實在太大，掩蓋修飾的難度太高。

統計工作由於牽涉面廣，故而只有政府才具力量組織開展，完全由官員隨意掌控、拿捏。公眾無從參與甄別與考核，毫無透明度，更談不上監督。故而許多官員敢於虛報，甚至是憑空捏造，競相攙水，「政績不夠，數字來湊」。與貪污、受賄相比，統計造假即便東窗事發，多被歸結為作風、認識問題，略施薄懲。張敬華、孫述濤等人也不過是「拔出蘿蔔帶出泥」，因為其他問題而牽出。數據造假，影響科學決策，干擾正常工作。而此類問題更彰顯出官員的道德品質問題。若然總是罰酒三杯，「注水」只會滔滔不絕，華麗數據變成紙老虎，徒增笑柄。