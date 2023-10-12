強詞有理：美國撐不住

最近美國媒體不斷放風，指中美雙方正協調兩國元首在下月於三藩市舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間會面，連總統拜登也親口證實有此可能。反觀中方一直保持沉默，至今沒有透露任何訊息，對峰會一事既不肯定也不否定，可見這次又是皇帝不急太監急，中方穩坐釣魚船，不變應萬變，雙方元首見不見面都無所謂。

按道理說，美方急於和中方舉行峰會，應該主動釋出善意才對，但事實恰恰相反，最近美國商務部又將42家中國企業列入出口管制名單，指他們支持俄羅斯軍事和國防工業，包括供應美國生產的晶片。另外，據說美國對中國出口晶片設備的最新管制令已進入最後審查階段，很快就會對中國擴大設限。很明顯，老美採取的又是「說一套、做一套」的慣用伎倆，中方早就免疫了，豈能再隨其起舞。

無事不登三寶殿，美方不斷尋求與中方溝通對話，必是遇到了大麻煩。美國參議院多數黨領袖舒默是出了名的死硬反華政客，如今也親自帶領兩黨議員訪問中國，說明老美實在撐不住了。舒默聲稱華盛頓無意與北京脫鈎，亦不尋求衝突，而是希望雙方在經濟層面實現公平競爭云云。無非又是老生常談，美國不是不想脫鈎，而是無法脫鈎，不是不尋求衝突，而是不敢衝突。貿易戰贏不了，科技封鎖被突破，拉幫結派也不奏效，美國還有甚麼板斧？再說，美國無理打壓中國企業，這是公平競爭嗎？

有人說，經過幾年來的博弈，中方已勝券在握。這不是自大，而是自信，這種自信正是在和美國多年博弈的過程中逐漸累積而來。

過去不少中國人崇美媚美恐美，面對美國的打壓驚慌失措，好像世界末日似的，但事實證明，所謂的打壓也不外如是，天並沒有塌下來，也不可能塌下來。美國舉全國以及盟友之力也壓不垮華為，又怎麼可能壓垮整個中國？即使美國再擴大晶片出口限制，也阻止不了中國發展步伐，反而會加快自主研發，華府政客至今還不明白這個道理，可謂咄咄怪事。

所以說，老美的思維邏輯就是如此奇怪。一方面搞脫鈎斷鏈，一方面搞再掛鈎；一方面要求溝通對話，一方面繼續製造矛盾；一方面不斷挑起對抗，一方面強調不尋求衝突。這種自相矛盾的做法，恰恰反映一個事實：美國已經徹底亂套。