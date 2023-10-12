政情：開會簽個名就收工 議員前輩籲尊重

陳婉嫻

早排立法會風波不斷，先係被質疑部分會議出席率低、後有建制派「班長」廖長江嘅千字溫馨提醒，仲有「立會好聲音」活動嘅爭議，身兼婦女事務委員會主席嘅陳婉嫻（嫻姐）由1998年開始已經擔任議員，直至2016年卸任，咁多年嘅立法會經驗，唔知佢又會點睇依家完善選舉制度之後嘅新議員呢？

話部分新人好多嘢唔識 依家議員多達90人，嫻姐就話部分新議員「好多嘢唔識」，又唔明白議會職責，而且見到有議員開會簽個名當出席，之後就走，所以佢話議員最緊要明白同尊重議會文化咁話。早前有地區人士為民政專員送行而引起風波，嫻姐話其實餞別同歡迎晚宴過往常有發生，但係地區人士唔應該當支持專員係「獲得機會」嘅途徑，都相信係冇可能，因為關於利益收受嘅檢查都十分「犀利」。

今年「全民太極日」將會喺12月9日舉行，作為太極國際學院籌委會主席嘅嫻姐尋日就出席咗宣傳活動，佢話喺20年前患上癌症，之後開始練氣功，而太極就算繁忙都可以練15分鐘，香港係國際城市，步伐非常快，而太極牽涉內功外放，令身體調和、氣都順啲咁話。佢又話舊年全民太極日有5萬人參加，相信今年人數更加多。

同場嘅足總主席貝鈞奇就趁機讚港隊今年亞運係歷史性最多獎牌嘅時刻，而舊年全民太極日嘅成功，相信今年都不遑多讓，而成立嘅太極國際學院更加有望將太極面向世界咁話。