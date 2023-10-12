政情：黃錦星執教鞭 遇極端天氣考應變

黃錦星

早前颱風小犬襲港掛9號波，逾1.6萬人滯留機場，政府被炮轟應變差。反觀喺香港大學任教嘅前環境局局長黃錦星先後遇到兩個颱風，都話要應變喎。佢嘅應變方法有冇效呢？

本身係環保人士嘅黃錦星，離開官場後，依家喺港大執教鞭，教嘅當然同環保有關。佢喺社交平台貼文，劈頭第一句就話「處處風波風雨浪接浪？」唔通校內有風波？唔係，係講緊打風。

佢話港大今個學期，佢第二年幫手任教「可持續環境設計」（MScSED）碩士班，原定9月1、2號連續雙日開課，竟撞正超強颱風「蘇拉」！自然要應變，延遲咗日期開課。

撞正蘇拉後，佢話近周末嘅最終考察日，又險些撞上10月秋颱「小犬」！兩個颱風之間，更經歷咗500年一遇嘅非常世紀黑雨，引致廣泛嚴重水淹山崩等極端事故！唔單止咁，佢話其實今年9月，不忘仲有破紀錄嘅高溫熱浪。

倡市民支持氣候行動 佢話呢啲本地實景有力「教材」，非同小可，或者可助力啟發今屆碩士生學習氣候行動！但佢覺得市民都要同行支持氣候行動，事關應對全球氣候變化嘅挑戰巨大，要全民皆兵，包括低碳生活人人有責，佢亦希望年輕人好好學以致用，快啲投入職場氣候行動。