政情：夜遊北京單車代步 林振昇讚配套好
政府依家推出香港夜繽紛，希望令大家有夜生活，同時刺激經濟。議員林振昇前日就因公務到訪北京，更與一眾工會朋友，包括議員周小松、吳秋北等人，去感受當地特色嘅夜生活，以單車代步，夜遊北京。佢感嘆自己好「愜意」咁騎行，有完善的公共交通網絡和配套設施，方便又快捷，不過內地電子支付系統之方便，都搞到佢哋有啲頭痛啦。
夜遊北京有好多種方式，林振昇就選擇用電子支付系統租用共享單車。佢話當地有完善嘅公共交通網絡和配套設施，而且路上有好多個停車點，所以佢哋就算想騎單車都可以隨時出發、隨時駐足欣賞美好嘅風景咁話。林振昇話自己騎單車遊覽咗神聖而莊重嘅天安門廣場、熱鬧非凡嘅王府井大街。
電子支付都有唔方便
不過，就算係電子支付，都有唔方便嘅地方，原來係因為唔同嘅共享單車平台配對唔同嘅電子支付方式，有啲支持微信、有啲支持內地支付寶，有部分更加需要內地身份認證先可以啟動，所以佢呼籲大家如果都想咁玩，就要仔細選擇適合嘅共享單車先得啦。
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