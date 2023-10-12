政情：夜遊北京單車代步 林振昇讚配套好

政府依家推出香港夜繽紛，希望令大家有夜生活，同時刺激經濟。議員林振昇前日就因公務到訪北京，更與一眾工會朋友，包括議員周小松、吳秋北等人，去感受當地特色嘅夜生活，以單車代步，夜遊北京。佢感嘆自己好「愜意」咁騎行，有完善的公共交通網絡和配套設施，方便又快捷，不過內地電子支付系統之方便，都搞到佢哋有啲頭痛啦。