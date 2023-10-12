首引新例打擊非法機頂盒 拘6人

【本報訊】自今年5月實施《2022年版權（修訂）條例》以來，海關密切留意市場狀況，除了加強市面巡查，並與版權持有人保持緊密聯繫。至早前接獲舉報，得悉有零售店舖向顧客提供非法串流裝置，以電視機頂盒及特定應用程式供顧客用作收看侵權影視作品，涉嫌未獲授權向公眾傳播版權作品。海關在版權持有人協助下進行深入調查，昨日在深水埗及元朗區掃蕩10間店舖，檢獲約1,200部懷疑非法串流裝置、一批電腦和影音器材，估計市值約140萬元，同時拘捕6名男子（25至39歲），當中3人為店主，另外3人為售貨員。

檢1200部值140萬

調查人員表示，今次是修例後首次引用「傳播權利」打擊涉及非法串流裝置侵權的執法行動，當中檢獲的串流裝置有多項特徵：只要能夠上網，即可把侵權作品傳播予用戶收看；涉案店舖及裝置均未獲得版權持有人授權，向公眾傳播版權作品；相關非法串流裝置可以點播至少一萬部侵權影視作品。另外，它們的售價介乎1,000至1,500元不等，有個別店舖更會標榜一次性價錢，可讓用戶終身免費收看電影及電視劇。