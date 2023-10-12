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床枱夾困昏迷 男子不治

事發於寶達邨達信樓一單位。（文健雄攝） 事發於寶達邨達信樓一單位。（文健雄攝）
事發於寶達邨達信樓一單位。（文健雄攝）
【本報訊】前晚9時許，執法部門接報，指有一名姓劉（30歲）男子，在秀茂坪寶達邨達信樓一單位內，懷疑被夾困於睡床與枱之間。
救援人員接報趕至，迅速救出男子，他當時已陷入昏迷，隨即由救護車急送醫院搶救，惜最後被證實不治。執法人員正就事故原因及經過展開調查。
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