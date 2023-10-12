睇錯孭仔燈 貨車撼的士兩傷

【本報訊】前晚深夜11時許，一輛載客的士沿荃灣聯仁街行駛，當駛至楊屋道十字路口，的哥懷疑收掣不及，的士與一輛由馬頭壩道右轉的貨車相撞。意外中，的士車頭嚴重損毀，車頭蓋被撞至摺起；至於貨車左邊泵把被撞至凹陷。有途人赫見發生意外，隨即協助報案。

消防接報趕至，救出被困的哥及乘客，姓黃（64歲）的士司機頭部及胸口受傷，姓劉（31歲）男乘客頭部受傷，兩人經敷治包紮後，清醒由救護車送院治理；至於姓李（61歲）貨車司機則沒有大礙。據悉，事發時涉事貨車駛出裝有「孭仔燈」的交通燈位時，不排除司機看錯交通燈號肇禍，惟實際意外經過及原因仍有待進一步調查。

過路捱撞 六旬漢留醫5日亡 另外，上周四傍晚約6時，一名姓呂（61歲）男子在觀塘瑞寧街橫過馬路，期間被一輛駛至的客貨車撞倒，呂男捱撞後倒地，身體多處嚴重受傷。救援人員接報趕至，即場替昏迷的傷者急救並由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，惜至前日中午約12時傷重不治。