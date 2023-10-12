走私男 33℃着外套穿崩 揭腰纏10塊金

深圳灣截客運車 檢黃金值600萬 黃金有價，內地媒體前日引述內地海關通報指，深圳灣海關近日在旅檢進境渠道查獲一宗客運車輛司機綁藏金塊走私入境案，查獲10塊金塊，重量近10公斤，按近日內地黃金每克578元人民幣計算，該批黃金總值已近600萬港元。案件已移交海關後續處置部門處理。

通報指，事發當日廣東省深圳市室外平均溫度達攝氏33度，一名身穿外套的司機經過海關監管區時，關員注意到其衣着與高溫天氣極不匹配，隨即對他攔截檢查，並在其腰腹部發現由塑膠薄膜纏繞在身上的若干金塊。

受內地金價持續上漲等因素影響，社交平台近來有人分享在香港買金條再回深圳轉賣的經驗，稱來回一次可賺逾千元人民幣。但專家指出，攜帶的黃金如超過法律標準，則涉嫌走私。深圳海關提醒，無論是內地還是香港居民旅客，進境可攜帶的黃金及其製品以自用、合理數量為限，進境時應主動向海關申報。

疑返內地轉賣賺差價 根據內地的規定，金銀等貴重金屬及其製品屬於限制出境的物品。《中華人民共和國刑法》第151條規定，走私黃金、白銀和其他貴重金屬，處5年以上10年以下有期徒刑，並處罰金；情節特別嚴重的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，並會處以沒收財產的懲罰。