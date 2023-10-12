蔡天鳳謀殺案 鄺家4人申訟費被拒

【本報訊】名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家殺害分屍案，6人先後被拘捕及起訴，其中姓鄺前夫、前家翁及前大伯被控一項謀殺罪，前家姑被指疑在案發後刪除訊息及通話紀錄，被控以妨礙司法公正罪，其餘兩人涉嫌協助鄺港智逃走，被控協助罪犯罪。6人昨分成3案於九龍城法院再提訊。法庭應控方要求，把案件押後至今年12月20日再訊。代表鄺家4人的辯方大狀，批評警方案件主管辦事速度慢，不斷押後對被告不公，因此申請昨日訟費，結果遭法庭拒絕，一家4人續還押。

控方昨透露，本案有250件物件需化驗，包括進行DNA校對，當中100件已完成化驗，化驗師已撰寫書面報告；其餘150件則期望短時間內完成，因此申請把案押後。原獲保釋的林舜及潘巧賢，申請更改保釋條件，由每周到警署報到兩次，改為每周報到一次，控方不反對，裁判官遂批准有關申請。

辯方指警辦事慢構成不公 代表鄺家4人的大律師申請昨聆訊訟費，指出4名被告由今年2月開始還押，至今已8個月，對被告構成不公。大狀批評警方速度慢，若案件主管較為用心或毋須不斷押後。另外，大律師又認為，控方應在聆訊前，主動事先通知辯方案件進展，這樣或可減省訟費。

控方反指，現在不是合適階段處理訟費，而辯方若想知道進展，大可主動聯絡查詢。控方又明言，本案涉及不完整的人的殘肢，化驗時間較完整遺體為長。辯方反駁，遺體已火化，不涉殘肢化驗。裁判官聽罷陳詞後，認為除非不起訴，否則押後是必然，拒絕辯方訟費申請。

案中涉及被告，包括死者前大伯鄺港傑（31歲，司機）、前家翁鄺球（65歲，退休人士）、前家姑李瑞香（63歲，退休人士）及前夫鄺港智（28歲，無業）。姓鄺3人被控於今年2月21日，在大埔汀角路龍尾村一單位內謀殺女子蔡天鳳。李瑞香則被控於今年2月23日，銷毀對她進行刑事調查謀殺的資料。另外兩案各涉一名被告。任遊艇公司職員的41歲被告林舜，及報稱無業的29歲女子潘巧賢，同被控於2023年2月24日在香港某處，當鄺港智犯可逮捕的罪行即謀殺罪，而知悉或相信鄺就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理解釋下，安排鄺港智乘坐遊艇至澳門，而意圖妨礙拘捕或檢控鄺港智。案件編號：KCCC 577、640、666/2023

鄺港傑 鄺港智 鄺球 李瑞香