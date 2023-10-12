網店收訂結業 東主職員各囚31周

【本報訊】2022年7月至9月，網上電器零售商「糖心電器」的東主及一名公司男職員，懷疑以不良營商手法，先後接受106名市民的付款，以此向其名下兩間網上冷氣機零售商訂購198部冷氣機連安裝服務。惟至同年9月，公司東主突然在網上平台宣布破產，意圖不供應有關產品，涉及訂金約69萬元。海關接獲投訴後展開調查，並以涉嫌違反《商品說明條例》，於同年10月拘捕上述二人。他們於2023年9月20日在觀塘裁判法院被裁定罪名成立，昨日分別被判即時監禁31星期。