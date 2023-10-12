網店收訂結業 東主職員各囚31周
【本報訊】2022年7月至9月，網上電器零售商「糖心電器」的東主及一名公司男職員，懷疑以不良營商手法，先後接受106名市民的付款，以此向其名下兩間網上冷氣機零售商訂購198部冷氣機連安裝服務。惟至同年9月，公司東主突然在網上平台宣布破產，意圖不供應有關產品，涉及訂金約69萬元。海關接獲投訴後展開調查，並以涉嫌違反《商品說明條例》，於同年10月拘捕上述二人。他們於2023年9月20日在觀塘裁判法院被裁定罪名成立，昨日分別被判即時監禁31星期。
訂購冷氣機 涉款69萬
調查顯示，涉事東主曾透過網上專頁出售57部冷氣機，收取197,500元訂金，最大一宗交易為4部冷氣機，訂金約兩萬元。海關以「就任何消費者作出構成不當地就產品接受付款的營業行為」，向兩名被告提出檢控。
海關歡迎法庭裁決，認為有關刑期具有阻嚇性作用，相信對業界不良分子起清晰的警示作用。今次案件影響的消費者眾多，海關對此高度關注，相信此案例能夠提高公眾對不良營商手法罪行的認識，未來會繼續密切留意相關行業是否有類似情況，如發現有商戶違規，必定會果斷執法，絕不姑息。
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