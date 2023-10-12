串謀科大前副教授詐騙 供應商董事監28月

【本報訊】廉政公署早前起訴兩名香港科技大學前供應商經營者，控告他們涉嫌串謀一名時任科大兼任副教授，於多項採購中隱瞞該兼任副教授在該兩間前供應商的權益，歷時超過7年。其中一人昨於西九龍法院（暫代區院）承認10項欺詐罪及一項串謀詐騙罪，涉款約320萬元。法官批評被告不分是非對錯，以虛假申報騙取採購訂單，判他監禁28個月。

昨認罪的是40歲被告楊兆安，他是高準檢驗及檢測有限公司獨資董事及股東。案情談到，2011年9月至2019年2月期間，時任科大化學系兼任副教授楊霖龍透過進行招標及採購活動，為科大及其附屬公司向高準及駿科採購多項實驗室儀器及測試服務。

根據科大規例，楊霖龍須在委聘任何供應商前，申報他與供應商的利益衝突，而供應商亦須申報它們是否與科大職員有任何利益關係。

楊霖龍已離港 廉署通緝 廉署調查發現，楊霖龍雖然在高準及駿科擁有直接或間接財務權益，但楊兆安卻與楊霖龍串謀詐騙科大，隱瞞楊霖龍在該兩間供應商的權益，誘使科大在上述其中一項招標及採購活動中委聘駿科。楊兆安又以相同詐騙手段，與楊霖龍誘使科大或其附屬公司在其他10項招標及採購活動中委聘高準。該11項招標及採購活動涉款共逾320萬元。

同案42歲的被告歐陽兆㷨，案發期間取代楊兆安出任駿科獨資董事及股東，他早前否認兩項串謀詐騙罪名及一項欺詐罪名，審訊排期於2024年2月21日進行。

另外，由於楊霖龍已離開香港，廉署已於2022年10月初向裁判法院申請手令，通緝他歸案，並獲裁判官簽發有關手令。案件編號：DCCC 1001/2022