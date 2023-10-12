警司陳凱港涉串騙2630萬按揭 證人：稅單薪金與銀行月結單不符

【本報訊】正被停職的警司陳凱港涉嫌連同曾任總督察的前同袍欺騙按揭貸款逾2,630萬元，被控兩項欺詐罪。案件昨於區院續審，控方傳召多名銀行及財務公司職員作供。他們指在審批按揭貸款前會核對申請人的銀行月結單考慮其月薪以決定是否批出貸款。他們亦會參考稅單以確認其薪酬是否屬實。陳凱港於案發時的稅單顯示月薪只有15萬元，與月結單顯示的逾24萬元不符。職員稱相信對方因轉工導致兩者的數額不同，但當時銀行並沒有作出查詢。

兩者相差逾9萬元 兩名被告依次為無報稱職業的陳凱港（50歲）及報稱商人的汪浩毅（49歲），控罪指兩人於2019年5月17日與11月4日之間，藉隱瞞陳凱港的職業，即警務處警司，虛假地向東亞銀行有限公司表示，陳於2019年7月至11月期間受僱於出眾資本有限公司，並接受逾24萬元月薪；以及在同年5月17日至12月27日，連同陳凱俊隱瞞陳凱港的警司職業，虛假地向華僑永亨信用財務有限公司表示，陳凱港於2019年9月至11月受僱於出眾資本有限公司，接受逾24萬元月薪，以及陳凱俊於同年11月至12月受僱於新凱國際貿易有限公司，接受逾11萬元月薪。令該兩間機構分別批出兩筆貸款，涉及2,154.9萬元及480萬元。

東亞銀行助理業務拓展經理何嘉濠指，陳是透過中介公司以電郵形式遞交申請表，其中亦提交了陳的銀行月結單。當中顯示連續3個月其戶口均收到由出眾存入的24.5萬元，並顯示為薪金，故相信該筆確是其月薪。東亞的高級欺詐監控經理黃佩佩則稱，雖然並非她處理陳的申請，但單據文件指貸款共批出2,154萬元，其月薪下限必須是16萬元。據其2018至19年度的稅單顯示，他的月薪約為15萬元，與月結單顯示不符，但銀行並無作查詢。

負責處理東涌藍天海岸物業按揭貸款申請，華僑永亨之客服經理馮兆麟供稱，當時亦有收取陳與其胞弟的銀行月結單作核對，並顯示他們均有收取由出眾發出的薪金。其後他亦曾親自與陳氏兄弟會面，並見證二人在相關文件上簽署。案件編號：DCCC 132/2022