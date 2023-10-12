涉醉酒鬧事毀玻璃門 警員被控兩罪11‧8再訊

辯方去信律政司商討其他方式處理 休班男警今年一月涉嫌在深水埗福華街一食肆對開醉酒鬧事，並被指損壞食肆的玻璃門。男警被控「醉酒及行為不檢」及「刑事毀壞」兩罪，案件昨於九龍城裁判法院再提訊。裁判官應辯方要求，把案進一步押後至今年11月8日，期間被告續准保釋。

44歲被告簡偉迪，控罪書上報稱為警員。據悉，他已被停職。他被控於2023年1月27日，在福華街17至25號地下Eleven Lounge & Restaurant外醉酒，在公眾地方行為不檢。他另被控於同日同地，無合法辯解而損毀屬於上述食肆的一趟玻璃門，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否被損壞。

辯方昨指，已去信律政司，商討能否以其他方式處理今次事件，故申請進一步押後，以便律政司考慮。控方沒有反對，裁判官遂把案押後至11月8日，續批准被告以1,000元現金保釋。

警員屢涉醉酒刑事案 過往也有警員捲入刑事毀壞或醉酒事件。其中入職警隊29年的男警黃志恆，疑因錢銀糾紛，2022年10月在休班期間涉嫌破壞上水一店舖的閉路電視鏡頭。他承認一項刑事損壞罪，判罰款5,000元，另須賠償1,300元予案中店舖。另外，男警陳天柱2022年10月休班期間疑受酒精影響，在香港仔置富花園地下電梯大堂，兩度襲擊一名保安員，男警被控兩項普通襲擊罪及一項作為交替控罪的醉酒罪，終准自簽2,000元守行為24個月。案件編號：KCCC 1460/2023