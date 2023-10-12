食安抽查300樣本 甲氧滴滴涕含量安全

【本報訊】食物環境衞生署食物安全中心昨日公布有關食物中的甲氧滴滴涕風險評估研究報告。中心從本地零售層面抽取了300個食物樣本作甲氧滴滴涕的含量檢測，以評估風險。結果顯示，市民從研究涵蓋的食物中攝入甲氧滴滴涕的分量對健康的影響不大。

長期攝取影響神經 中心抽樣的食品有100種之多，包括14個食物組別，包括穀物和穀物製品、蔬菜、水果、堅果和種子類食品、肉類和內臟、蛋和蛋類製品、奶和奶類製品、魚類、油脂、飲品、香草和香料等，所有樣本均未被驗出甲氧滴滴涕，其檢測限值為每公斤0.1微克。

動物實驗也發現，甲氧滴滴涕不具基因毒性，亦不會令動物患癌。在實驗哺乳類動物中，甲氧滴滴涕不會在體內積聚，從膳食攝入甲氧滴滴涕引致急性中毒的機會偏低，其慢性毒性主要影響神經、內分泌和生殖系統。

甲氧滴滴涕是一種有機氯除害劑。現今很多國家已禁止在農業使用甲氧滴滴涕，但由於甲氧滴滴涕可長時間留存在環境中，並極具遠距離環境遷移的潛力，故食品或會含有小量甲氧滴滴涕殘餘，因此有需要監察並評估相關風險。