精進建築再涉奪命意外 罰延長「停賽」

【本報訊】油麻地渡華路消防處西九龍救援訓練中心地盤日前發生致命工業意外，一名56歲電纜工人懷疑由4米高電纜架墮地不治。肇事總承建商是正被「停賽」及屢出現監工問題的精進建築，發展局昨表示，將延長總承建商精進建築禁止投標工務工程期限至明年底。

精進建築因去年秀茂坪安達臣道建築地盤發生的塔式起重機事故，已被當局暫停其所有工務工程類別的投標資格至今年12月31日。因應渡華路事故，當局按機制啟動進一步規管行動，向其發出通知，延長暫停其所有工務工程類別的投標資格的期限至2024年12月31日。至於渡華路事故涉事分包商，當局即時暫停其所有工務工程類別的投標資格3個月。分包商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果，提交改善方案並完成落實改善措施。當局審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復投標資格。

電工墮地亡 團體質疑安全措施 工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，一般地盤拉電纜都會使用升降台，若升降台未能達到一些位置，便需工友爬上纜架工作，期間必須有救生繩及安全帶輔助。她又指，工人除了要佩戴安全帶外，亦要繫上獨立救生繩，才能令安全帶發揮作用，希望勞工處和承建商公開交代死者當時工作情況和地盤實施的安全措施。

對於精進建築承接工程屢出現事故，蕭對此感到失望和憤怒。她又指，權益會已聯絡到涉事工程大判，要求在死者後事方面協助家屬，做好恩恤安排，並向建築署反映要作出檢討及做好安全。