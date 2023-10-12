東呼即應：團體促運輸署正視地區訴求 解決十四鄉巴士服務隱患

西沙體育中心將落成 搞好交通責無旁貸 運輸署早前將西貢十四鄉5條新巴士線全數批給城巴，引起沿路居民強烈反響，有人直指城巴不諳該區運作加上巴士數目少，而城巴服務新發展區，例如屯門54區、粉嶺皇后山等時劣迹斑斑，經常脫班壞車，十四鄉居民憂慮城巴會重蹈覆轍。《東呼即應》採訪隊早前收到市民聲音後，已率先訪問當區代表及巴士承辦商等作深入報道，惟事件發展至今，運輸署仍一意孤行，漠視民意。近期除當地居民外，有地區團體和體育團體都接連去信運輸署，指未來將有大型體育中心落成，若交通不善會削減公眾參與運動的意欲，變相浪費設施，促請運輸署重新審視決定。

《東呼即應》早前曾經報道過西貢十四鄉交通配套事宜，5條新巴士線由城巴獨攬，採訪團隊訪問過不少當區居民及地區代表，除街坊憂未來淪為「粉嶺皇后山2.0」，上班上學或需苦候巴士外，香港地區體育會聯會及中國香港棍網球總會最近分別去信運輸署，指出當區具規模的西沙體育中心即將落成，將來會舉辦很多運動項目，供運動員訓練以及舉行不同賽事，若交通配套不周，將會對公眾及運動員帶來不便，間接削減公眾參與運動的意欲，浪費體育中心的設施。

冀服務穩定有轉乘優惠 至於早前率先發聲的西貢北約鄉事委員會，近日亦指收到多名村民反映，非常擔心未來十四鄉的公共交通服務會不勝負荷。委員會要求巴士服務需要做到3點，其一是服務必須可靠和穩定；其二，提供「划算」票價之餘，亦可以給予適用的轉乘優惠；其三是一旦遇上突發情況，例如惡劣天氣或交通事故，巴士公司需要在短時間內調動資源應變。

宜加開路線供居民選擇 不過，現時獲批5條巴士線的城巴，近年涉獵愈來愈多巴士線，2020年時用1,698輛巴士營運214條線，但去年就增加至230條路線，但巴士數目卻銳減至1,530輛，在路線數目升，巴士數目跌的情況下，令城巴是否能夠滿足委員會提出的三點要求，實在存疑。

隨着十四鄉一帶人口陸續提升，對公共交通的要求會愈來愈殷切，運輸署既不找有能力，往績好的公司經營，又不聆聽公眾意見，繼續一意孤行，令人質疑背後有不可告人的原因。事實上，運輸署應為化解居民的擔憂，理應公開承諾密切審視城巴的表現，或者以折衷方案，加開一至兩條路線，讓居民有真正的選擇。運輸署發言人回覆指，遴選過程中已考慮巴士公司提交的營運服務建議內容，包括有關巴士公司安全及服務表現、巴士狀況及設備、乘客資訊及設施，以及車費等，經過遴選後揀選了城巴營辦十四鄉的巴士路線。

城巴近年路線增但車輛數目減，被質疑是否有能力滿足十四鄉的新路線服務需求。 東呼即應爆料熱線 東網版面新設計 一撳即睇