懶理欠規劃 港府訪深圳介紹北都

【本報訊】上屆政府提出「北部都會區」發展策略，但至今仍未有實質藍圖。財政司副司長黃偉綸帶領政府代表團，包括發展局局長甯漢豪、署理運輸及物流局局長廖振新、環境及生態局副局長黃淑嫻等，與深圳市常務副市長黃敏率領的深圳市政府代表團，昨在深圳舉行「對接北部都會區發展策略專班」會議。

會議上，特區政府介紹北部都會區的推展情況，包括新田科技城的公眾參與活動情況及多層現代產業大樓的推展工作。雙方亦就北部都會區相關的合作事項，包括前海發展、河套區建設、跨境交通、口岸規劃等交換意見，表示將繼續加強合作，為推進北部都會區的發展創造良好的條件。

稱優勢互補 協同發展 在會議結束後，政府代表團一行人到訪深圳的前海、南山區南頭古城及大沙河生態長廊，聽取深圳市政府介紹相關地區的最新發展及其文物保育工作和河道改造工程詳情。黃偉綸表示，北部都會區建設的重點之一，會是藉着與深圳及其他粵港澳大灣區城市的優勢互補，實現高質量發展，將會繼續與深方保持溝通，緊密合作，協同發展，互惠共贏。