將軍澳暴動 5人囚7至37個月

【本報訊】2019年10月有市民在將軍澳堵路示威，期間兩名便衣執法人員被認出遭包圍及「私了」。6名懷疑與案有關的人士，包括一名事發時年僅13歲的少年，分別被控暴動、非法禁錮、傷人等罪。當中4人承認控罪，餘下兩人不認罪，審訊後被裁定罪成。除了該名少年須提取相關報告押後判刑外，其餘5人昨在區院被法官李俊文判囚7至37個月。

法官指案件涉及的規模較小、時間短、對其他人的影響輕微，且為即興犯案，故為同類當中較輕微案件。不過案件明顯是針對執法人員，且曾禁錮及向其使用暴力及威嚇，加重了案件的嚴重性，法庭須保護該些人士並於判刑上反映。

被告分別是劉文全（28歲，裝修工）、劉妻林芷瑩（33歲，銷售員）、盧嘉欣（25歲）、吳婉菁（25歲，保險經紀）、雷藝佳（30歲，電腦程式員）及事發時年僅13歲、現年17歲的少年。劉承認暴動、非法禁錮及對他人身體加以嚴重傷害罪，被判囚30個月；林承認非法集結，被判囚7個月；吳承認暴動及有意圖傷人，被判囚27個月；盧及雷同被裁定非法禁錮罪成，雷另被裁定傷人、暴動及使用蒙面物品罪成，盧另被裁定非法集結罪成，盧被判囚10個月，雷被判囚37個月。

兩便衣執法人員被「私了」 案情顯示，2019年10月13日晚，一名執法人員在將軍澳唐俊街一帶便衣執勤，見到有示威者堵路放火，遂從旁觀察。期間他遭示威者包圍，質疑他是執法人員。當時群情洶湧，有人叫他除口罩，有人欲搶其袋。其中劉曾拉扯他的頭髮約12秒；林曾多次向他大喊，並說：「你唔係警察，啲防暴做乜×會嚟，×你老母！」吳曾揮動錘子，並擊打他的大腿一次；盧及雷均有份阻止人員離開，雷有份參與襲擊人員，且戴口罩。另一名執法人員嘗試拯救同袍，結果同樣遇襲。兩名事主身體多處受傷，需送院治理。案件編號：DCCC 431-433/2020，DCCC 442-443/2020