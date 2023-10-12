網攻掠私隱勒索 次季激增

【本報訊】近期本港發生多宗個人資料外洩事故，包括兩間公營機構先後遭黑客入侵偷取個人資料庫，再遭勒索，引起公眾關注私隱在網絡及電腦的保存是否安全。個人資料私隱專員鍾麗玲表示，海外上月亦有營運賭場的國際酒店集團被黑客入侵，以致電腦系統癱瘓、大量資料被竊取。她亦引用網絡安全公司Check Point今年8月公布的報告指，全球每周網絡攻擊的平均次數在今年第二季期間激增8%，增幅屬兩年來最顯著，令網絡安全響起警號。

鍾麗玲指出，勒索軟件攻擊是最常見的網絡攻擊手段之一，黑客往往以軟件加密受害者的電腦檔案，並要求支付贖金以換取解密金鑰。對機構而言，電腦系統遭到勒索軟件攻擊無疑帶來沉重代價，足以癱瘓機構的日常運作，以至商業機密外洩。對市民大眾來說，若機構遭受網絡攻擊，或導致其個人資料外洩，被盜的個人資料有機會被放上暗網放售，不法之徒更可能會利用相關資料申請借貸或申請信用卡，令受害市民煩擾不堪。

倡機構定期風險評估 她建議，機構可採取一些資料保安措施，包括定期進行數據保安系統風險評估；使用防火牆等軟件保護電腦網絡，並定期更新；定期對資訊及通訊系統進行保安漏洞評估及滲透測試；以及分開內部資料伺服器與網絡伺服器等等。此外，機構亦可加強為員工提供適當培訓，提高他們對資料保安的意識。