過時辣招快快掃走 減買樓負擔谷交投

各界強烈訴求 下調從價稅「急救」 港府自2010年首度推出「辣招」以來一直死抱不放，無視各界強烈的撤辣訴求以及近年的樓市轉向。議員周浩鼎昨早在電台節目表示，希望當局因時制宜、適度調整樓市辣招。他建議將市民買第二套物業要繳付15%從價印花稅，調整至6%，減輕有需要買兩套物業人士的負擔，亦建議對合資格來港的專才，若在港置業對他們採取「先免後徵」豁免繳付買家印花稅，但如留港未夠7年即出售物業離開，則需向對方追收稅款差額，以此給予誘因，令他們留港安居樂業。

「先免後徵」買家印花稅吸專才 周認為，現時環球及本港經濟，與政府10多年前制訂樓市辣招時已大不相同。又指專才到某一個地方工作，會考慮不同因素，例如工作環境、照顧子女及居住環境等，可提供誘因吸引外來專才，若專才希望在港居住或安居樂業，而置業是一個重要考慮因素，建議用「先免後徵」方式，買樓時不用即時繳交15%買家印花稅。若專才7年期間離開香港，則要徵收稅款的差額。

他指兩項措施可以同步進行，指在坊間聽到一些有積蓄的人士希望購買多一個物業，認為相關建議對換樓的意欲有增加，而且可提供誘因吸引外來專才。

另一方面，澳洲會計師公會稅務委員會副主席王文暉在同一節目上表示，公會建議降低針對買賣或轉讓第二套物業徵收的15%從價印花稅，讓有條件者作出投資，同時讓符合資格的資本投資入境計劃人士，享受與本地居民一樣稅率。透過相關措施刺激短期內樓市的成交量，若樓市出現長期疲弱情況，政府可逐步考慮取消從價印花稅。當局亦應考慮保持印花稅收入，以支持庫房收入及公共財政。